طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح، بشمال المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل، فضلا عن ظهور سحب منخفضة كثيفة ومرفوقة بقطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق غرب الواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ نزول قطرات مطرية متفرقة، وبروز رعد محلي فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، عند المساء، حيث قد تصل عند الليلة الموالية إلى مناطق السايس والريف، وشرق البلاد و كذا السهول الشمالية الغربية. وخلال الليلة المقبلة، سيلاحظ نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السهول الوسطى.

ويرتقب تناثر حبات من الغبار المحلي بجنوب المملكة، والجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة، والواجهة المتوسطية، ووادي ملوية، ومحليا بكل من السهول الوسطى، والأطلس، وجنوب البلاد والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و 23 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا فوق عموم أرجاء المملكة تقريبا.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان على طول الساحل الأطلسي.