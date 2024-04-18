فيديرالية ..الاستثمار في قطاع كراء السيارات ” مخاطرة “

هبة بريس / ع عياش

قال رئيس فيديرالية أصحاب كراء السيارات في المغرب، عبد الله اشنان، إن دفتر التحملات الجديد جاء قاصرا وناقصا وبعيدا عن تطلعات وانتظارات واقتراحات المهنيين.

رئيس فيديرالية أصحاب كراء السيارات في المغرب قال في تصريح بالقناة الثانية أن هذا القطاع يعيش مشاكل كثيرة ودفتر تحملات جديد كان مطلبا ضمن المطالب، وأضاف أن المطلب الأساسي للمهنيين هو أن يكون هناك قانون مؤطر لهذا القطاع.

وكشف أن الاستثمار في هذا القطاع أصبح مخاطرة بالنظر إلى دفتر التحملات، وأبرز أن الرأسمال المطلوب المحدد في 50 مليون سنتيم مع المستجدات الاقتصادية ليس كافيا لشراء حتى 5 سيارات.

وشدد على ضرورة إخراج قانون مؤطر ينظم القطاع حتى تكون الصورة واضحة لدى المستثمرين ولكي يكون هناك قانون يحمي الزبناء وأصحاب شركات كراء السيارات

المتحدث ذاته سجل ، صعوبة التزام المهنيين بهذا الدفتر نظرا إلى التداعيات السلبية التي تأثر بها القطاع مع جائحة “كورونا” والأزمة الاقتصادية ما سيؤدي إلى إضعاف هذه الخدمة في بلادنا وخاصة وأن البلاد مقبلة على احتضان تظاهرات رياضية كبيرة