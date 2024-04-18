طنجة.. إيقاف شخص بحوزته 1800 قرص طبي مخدر

2024-04-18 / 09:28
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تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأربعاء 17 أبريل الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 1800 قرص مخدر من نوع “زيبام” وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

2024-04-18 / 09:28
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