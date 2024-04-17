حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية

2024-04-17 / 22:19
1

أكد القائم بأعمال رئيس “حماس” بالضفة الغربية، زاهر جبارين، أن الحركة لن تسلّم الأسرى الإسرائيليين لديها “إلا بصفقة حقيقية“.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية نقلتها حركة حماس على حسابها بمنصة “تلغرام”، مساء اليوم الأربعاء.

وقال جبارين إن “الضفة والقدس المحتلة في قلبِ طوفانِ الأقصى”، داعيا “مقاومة الضفة لضربِ أوكار الاحتلال الظالمة في كل مكان وزمان”.

وأضاف أن حركة حماس سلمت ردها للوسطاء، مضيفا أنها لن تسلّم “أسرى الاحتلال إلا بصفقة حقيقية”.

وتابع: “إن أراد الاحتلال أن يعرف مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم أحياء فعليه أن يكون جادا في المفاوضات ويبتعد عن ألاعيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحساباته السياسية التي تعطل المفاوضات

2024-04-17 / 22:19
1

مقالات ذات صلة

فيديو.. امرأة تصطحب جثة إلى بنك للتوقيع على طلب…

2024-04-17 / 23:08

فرنسا تطرد مئات المهاجرين بسبب “الألعاب الأولمبية “

2024-04-17 / 20:40

الجزائر.. الاحتجاجات تغلق مطعم “kfc” بعد 3 أيام من…

2024-04-17 / 16:58

الإمارات تسجل أعلى كمية أمطار منذ 75 سنة

2024-04-17 / 11:28

إيران: ردنا على إسرائيل كان مدروسا ودقيقا

2024-04-17 / 09:30

“سلوفينيا وإسبانيا” تعطيان أولوية للاعتراف بدولة فلسطينية

2024-04-16 / 20:20

شيخ جزائري يثير الجدل: “سكان ولاية بأكملها مصابون بالمس”

2024-04-16 / 12:59

خلال بث مباشر.. طعن كاهن بكنيسة في سيدني

2024-04-16 / 09:40

العراق يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين

2024-04-15 / 21:33

حماس: لا صفقة دون انسحاب الاحتلال من غزة وعودة…

2024-04-15 / 20:47

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى