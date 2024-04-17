الغلوسي يدعو الى فضح الممارسات والسلوكيات المضرة بالعمل الحزبي

رباب نوي – هبة بريس

دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كل المناضلين والمناضلات الملتزمين بالمبادئ والقيم، من مختلف مواقعهم إلى فتح صراع فكري سياسي أخلاقي دو رؤية واضحة، تنتصر للمبادئ الديمقراطية والنزاهة الفكرية، لفضح كل الممارسات المشينة والسلوكيات المضرة بالعمل الحزبي.

وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، قائلا : ” على هؤلاء المناضلين أن يخرجوا عن صمتهم وترددهم وأن يجهروا بالحق والحقائق الموضوعية “.

وعلل رئيس جمعية حماية المال العام، ضرورة الإنخراط في هذا الصراع الفكري السياسي، بكون صمت نخبة المناضلين يشكل مشاركة في هذا النزيف الذي يقع اليوم للأحزاب الوطنية.

واختتم الغلوسي تدوينته، بتجديد دعوته للوقوف ضد المحاولات الرامية إلى بهدلة ” الأحزاب السياسية وتأبيد هيمنة البعض على قيادتها وتحويلها إلى مجرد أدوات لخدمة الريع والفساد وتعميق ذلك في الحياة السياسية واختزال العمل الحزبي والسياسي في توزيع كعكة الإنتخابات”.