فريق ” الجرار ” يقدم لائحة بأسماء مرشحيه لهياكل مجلس النواب

رباب نوي – هبة بريس

ينتظر فريق الأصالة والمعاصرة المصادقة النهائية للقيادة الثلاثية على أسماء النواب المرشحون لهياكل مجلس النواب.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر هبة بريس، أن الفريق النيابي للبام، اجتمع اليوم الأربعاء، ليجدد الثقة الثقة في رئاسة أحمد التويزي فيما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، وترشيح النائب محمد الصباري ليشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب.

كما رشح ذات الفريق، عبد الفتاح العوني ومحمد الحموتي، في منصب المحاسب ونائبه.

وأضافت مصادرنا، ترشيح الباميين عبد الرحيم بوعزة ومحمد أشرورو وعبد الواحد المسعودي ومحمد ودمين وإيمان لملوي لرئاسة لجنة الداخلية بمجلس النواب.

أما فيما يتعلق بلجنة مراقبة المالية العامة رشح فريق البام كل من الأسماء الآتي ذكرها، محمد حجيرة ولطيفة لبليح ومحمد بنعطية وعبد الرحيم واعمر ورحو الهيلع وحورية ديدي والعمري عبد الله ويونس اشن.

وتجدر الإشارة أنه تم أمس الثلاثاء، توجيه رئيس مجلس النواب مراسلة لرئيس الحكومة، يلتمس فيها تأجيل الجلسة المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لحكومته، بعد تعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب.