ميناء بني انصار.. إحباط محاولة إدخال أسلحة غير مرخصة الى التراب الوطني

هبة بريس – وجدة

تمكنت عناصر الجمارك بميناء بني أنصار بالناظور، يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، من إحباط محاولة تهريب أسلحة غير مرخصة إلى داخل التراب المغربي.

خلال عملية التفتيش الروتيني للمركبات القادمة إلى الميناء، اكتشفت العناصر الجمركية بوجود بندقية ومسدسين أحدهم بضغط هوائي عالي الجودة، بالإضافة إلى عصا متينة كانت مخبأة بعناية داخل سيارة نفعية من نوع “بوجو” تحمل لوحات تسجيل فرنسية.

كما تم العثور أيضا على كميات كبيرة من الذخيرة، شملت 193 كرة معدنية، 205 كرات مطاطية متوسطة الحجم، 125 كرة مطاطية صغيرة الحجم، و410 كرات بلاستيكية صغيرة، إضافة إلى 35 كبسولة غاز.

وتم تقديم السائق، وهو مواطن مغربي مقيم بأوروبا، إلى مصالح الشرطة القضائية بالناظور للتحقيق معه، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة في إطار مكافحة الجريمة.