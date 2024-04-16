رئيس الجزائر الشمالية يستقبل رئيس الجزائر الجنوبية

هبة بريس – الرباط

استقبل رئيس الجزائر الشمالية، عبد المجيد تبون، يومه الثلاثاء، رئيس الجزائر الجنوبية ابراهيم غالي.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام جزائرية، فقد جرت مراسيم الاستقبال بمقر رئاسة “تبون”.

هذا ولقي خبر الاستقبال، موجة سخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين استغربوا “مسرحية” استقبال ما تسميه دولة “الكابرانات” برئيس “تنظيم انفصالي” يتموقع داخل الجزائر.

ودعا النشطاء الجزائريين، رئيسهم “تبون” الى بذل مجهودات لإصلاح علاقات البلاد مع عدد من الدول التي قاطعتها، بدل المضي قدما في صرف أموال الشعب المقهور على عصابة المرتزقة وقطاع الطرق.