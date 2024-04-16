وزير الإدماج الاجتماعي: “عاملات الفراولة المغربيات يستحقن منا كل الاحترام”

2024-04-16 / 17:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلق موسم جني الفراولة بحقول إسبانيا منذ مدة، حيث قام لوليس لوبيز وزير الإدماج الاجتماعي والشباب والأسر والمساواة الإسباني بزيارة لإحدى الحقول و قابل عددا من العاملات المغربيات الموسميات.

و خلال زيارته الميدانية، أكد وزير الإدماج الإسباني أن عاملات الفراولة المغربيات يستحقن من الإسبان كل التقدير والاحترام نظير جهودهن الكبيرة و المضنية و مساهماتهن الفعالة في تحسين و تطوير القطاع الفلاحي بإسبانيا.

و شدد المسؤول الوزاري الإسباني على أن حكومة بلده قررت وضع برنامج خاص لتوفير الرعاية الصحية و الحماية الاجتماعية و ظروف عمل لائقة لكل العاملات الموسميات القادمات من المغرب، منوها في الوقت ذاته بحسن انضباط العاملات و استجابتن لشروط العمل و جديتهن.

2024-04-16 / 17:29
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  6. نظير جهودهن الكبيرة و المضنية و مساهماتهن الفعالة في تحسين و تطوير القطاع الفلاحي بإسبانيا

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