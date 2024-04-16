بالبيضاء ومراكش.. إيقاف 4 أشخاص تورطوا في إلحاق خسائر مادية بسيارات

تمكنت عناصر الشرطة بولايتي أمن الدار البيضاء ومراكش في عمليتين منفصلتين، يوم أمس الاثنين 15 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التخدير والسكر العلني وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط شخصين في إلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي سيدي مومن، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تخدير متقدمة وبصدد إلحاق خسائر مادية بعدة سيارات مركونة بالشارع العام.

وفي عملية مماثلة، باشرت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش تدخلا ميدانيا بعد قيام شخصين بإلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بحي المحاميد، حيث مكنت هذه العملية الأمنية من توقيف المشتبه فيهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك رهن إشارة الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.