الملك يهنئ ” الطالبي العلمي” بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد راشيد الطالبي العلمي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب.

ومما جاء في هذه البرقية .. “على إثر إعادة انتخابك رئيسا لمجلس النواب، يطيب لنا أن نتوجه إليك بخالص تهانينا على تجديد الثقة في شخصكم”.

وأضاف الملك .. “فالله تعالى نسأل أن يلهمك التوفيق والسداد، في مواصلة العمل الجاد، بمعية كافة مكونات مجلس النواب، من أجل نهوض الغرفة الأولى للبرلمان، في انسجام مع مجلس المستشارين، بمهامها التشريعية والرقابية والتقييمية، على أكمل وجه، وتعزيز مساهمتها، بروح من المسؤولية العالية والتوافق البناء وتغليب الصالح العام، في تفعيل ما أطلقناه من إصلاحات مجتمعية، وتنموية كبرى، والدفاع عن المصالح والقضايا العادلة للوطن، وخدمة المواطنين، وتخليق الحياة البرلمانية، ترسيخا للثقة في المؤسسات المنتخبة”