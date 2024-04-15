مكافحة العصابات بمراكش تنهي مغامرات تاجر مخدرات و تطيح بسارق بالخطف

2024-04-15 / 13:13
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تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من إيقاف شخص مبحوث عنه وطنيا من طرف فرقة محاربة المخدرات، على مستوى شارع علال الفاسي، كان على متن دراجة نارية نوع c90 متحوزا ب340 قرص طبي مخدر .

كما مكنت الأبحاث و التحريات الميدانية التي باشرتها ذات الفرقة ، على خلفية قضية سرقة بالخطف كانت ضحيتها أجنبية على مستوى قاعة بناهيض صبيحة هذا اليوم من طرف شخصين مجهولين متن دراجة نارية صينية الصنع، من إيقاف المشتبه بهما أحدهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة.

و قد تم إخضاع المعنيين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

2024-04-15 / 13:13
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