احتفال بالشموع على متن طائرة “لارام”.. صونيا نكادي تثير الجدل

هبة بريس – خولة الوادي

أثارت خبيرة التجميل والماكياج، صونيا نكادي، جدلا كبيرا، بسبب احتفالها بذكرى زواجها على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية.

ونشرت صونيا نكادي، على حسابها بموقع “انستغرام”، فيديو يوثق لاحتفالها بعيد زواجها رفقة زوجها وأبنائها على متن الطائرة المتجهة من الدار البيضاء الى ميامي.

ووثق الفيديو احتفال صونيا نكادي وأسرتها رفقة بعض أفراد طاقم الطائرة بكعكة مع شموع.

وتسبب احتفال نكادي بالشموع في سخط واستياء الركاب الذين عبروا عن غضبهم من خرق قوانين الطائرة وازعاج الركاب مقابل إرضاء نكادي وأسرتها.

وأكد الركاب أن احتفال خبيرة التجميل وأسرتها، عرضهم للخطر، مطالبين الشركة بفتح تحقيق في الأمر.

هذا ويشار الى أنه يحظر إدخال الأشياء القابلة للاشتعال أو مصادر النيران داخل الطائرات حفاظا على سلامة الركاب.