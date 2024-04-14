مراكش : ايداع فتاتين سجن الوداية بتهمة الاتجار ” القرقوبي و البوڤا”

أودعت النيابة العامة بإبتدائية مراكش ، اليوم الأحد 14 أبريل الجاري ، فتاتين في العشرينيات من عمرهما ، سجن الأودية ، في انتظار محاكمتهما ، بتهمة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية .

وكانت مصالح الامن بالدائرة الـ23 التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة المنارة بمراكش، قد اعتقت الفتاتين في حالة تلبس ،بعد عيد الفطر .

وبحسب إفادة مصدر أمني، فإن المعنيتين بالأمر تم ايقافهما في إطار عملية روتينية للمراقبة بحي سوكوما، حيث مكنت عملية التفتيش التي أخضعتا لها من حجز ما مجموعه 75 قرص مخدرا وكمية من مخدر “البوفا” وهواتف نقالة.

ولازال البحث جاري على المشتبه فيه الرئيسي المزود للفتانين، بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، التي باتت تروج بشكل كبير داخل الملاهي الليلية، واستغلال الفتيات في هذه العملية .