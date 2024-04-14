إحباط محاولة فرار معتقل مغربي من داخل سجن كالتانيسيتا بإيطاليا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادر جيدة الإطلاع أن إدارة السجن المحلي كالتانيسيتا بإقليم صقلية جنوب إيطاليا، أعلنت محاولة فرار سجينين محكوم عليهما ابتدائيا في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و السرقة.

وحسب نفس المصادر فان الأمر يتعلق، بسجينين قاصرين الأول مغربي والتاني مصري حاولوا القيام بعملية فرار جماعية مستغلين الوقت المخصص للفسحة بقطع القضبان الحديدية لأحد نوافذ زنزانتهم واستعملوا حبلا من قماش لتسلق الحائط الخارجي.وبعد أن فطن حراس المركز إلي محاولة الفرار هاته، تدخلوا لإفشال هذه العملية حيث دخلوا معهم في مواجهة انتهت بالحيلولة دون تمكنهم من الفرار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “إدارة المؤسسة السجنية أخبرت المدعي العام لاتخاذ ما يلزم في الموضوع، كما تم تكليف لجنة بحث مركزية للتقصي حول ظروف وملابسات محاولة الفرار مع تحديد المسؤوليات”.