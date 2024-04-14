المساجد في رمضان و بعده.. تراجع في الإقبال مع بداية شوال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتهى رمضان، و بدأت عديد الأمور تختفي و تتراجع و من بينها الإقبال على الصلاة جماعة في المساجد، و هو ما وحد خطباء الجمعة الأخيرة في مختلف مناطق المملكة للحديث عن الاستمرار في تأدية الفرائض و الحفاظ على الصلوات و خاصة في بيوت الرحمان.

في شهر رمضان، كان العثور على مكان فارغ بالصفوف الأخيرة في المساجد صعب المنال، تغير الحال مباشرة بعد انتهاء الشهر الفضيل، و أصبح أسهل شيء هو الجلوس في الصف الأول بالمسجد في ظل العزوف الكبير الذي سجل في غالبية المساجد هاته الأيام.

خطبة الجمعة التي تلت رمضان تم التركيز فيها بشكل خاص على ضرورة الاستمرار في الاجتهاد لتأدية الصلاة جماعة بالمساجد، و هي الخطبة ذاتها التي لم تشهد ذات الإقبال الذي كان معهودا في سابقاتها خلال رمضان.

عمارة بيوت الله في رمضان و غير رمضان ضرورة واجبة و مؤكدة و يجب الحرص عليها كما ورد في خطب الجمعة استنادا لما ورد في كتاب الله و سنة رسوله، فإلئ ماذا يعود سبب هذا التكاسل و العزوف؟