غرق بحار في رحلة صيد بسواحل العرائش
لقي بحار مصرعه، أمس السبت ، غرقا بعد انقلاب قارب صيد تقليدي كان على متنه ثلاثة أشخاص بسواحل العرائش.
وقالت مصادر محلية ، أن القارب تعرض للغرق بسبب علو الأمواج حيث لقي بحار مصرعه وفقد اثنان آخران .
وأضافت نفس المصادر، أن جثة أحد البحارة تم انتشالها ونقلها إلى مستودع الأموات، فيما لازال البحث عن جثة البحارة الاخرين.
5 تعليقات
Ya rebbi salama llah yahfad
Allah yrahmo meskin
اللهم ارحمه رحمة واسعة
اللهم ارحمه و اجعل قبره روضة من رياض الجنة
اللهم ارحمه و ارزق أهله الصبر والسلوان