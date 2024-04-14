دول عربية تعيد فتح مجالاتها الجوية بعد إغلاقها إثر الهجوم الإيراني

2024-04-14 / 09:29
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أعلنت دول إسرائيل والأردن ولبنان والعراق، إعادة فتح مجالها الجوي، بعد إغلاقه خلال الساعات الأخيرة، في أعقاب إطلاق إيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وأعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية، استئناف فتح المجال الجوي الإسرائيلي في الساعة 7:30 صباح اليوم الأحد (04:30 بتوقيت غرينتش)، بعد هجوم نفذته إيران أثناء الليل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي الأردن، قال التلفزيون الرسمي، الأحد، نقلا عن سلطات الطيران الأردنية، إن البلاد أعادت فتح مجالها الجوي، بعد إغلاقه في وقت متأخر أمس السبت.

.من جهتها، أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، الأحد، إعادة فتح أجواء البلاد.

وذكر بيان لسلطة الطيران نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الأجواء العراقية، تمت إعادة افتتاحها أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد”.

وأضاف، أن “فتح الأجواء جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق”

2024-04-14 / 09:29
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‫8 تعليقات

  4. اسرائيل ترضخ لسيادة إيران وما هي الا رسالة لها لانتهاء الحرب على غزة او القضاء عليها في حالة استمرار ها الحرب على غزة..

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