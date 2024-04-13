كندا تفتح أبوابها للعمالة الأجنبية بأجور مريحة

في ظل تدهور أوضاع العمالة الأجنبية بدول الخليج، والقوانين الجديدة التي تضيق الخناق عليهم، أعلنت الحكومة الكندية عن فتح أبوابها للعمال الأجانب الذين يعملون في عدد من المهن حددتها الحكومة الكندية وأكدت أنها ستمنحهم تأشيرة مجانية ورواتب خيالية، وفي هذا المقال سوف نعرفكم على المهن المطلوبة .

وتعتبر كندا من الدول المتقدمة، وتتمتع باقتصاد قوي وسوق عمل متنوع، مما يجعلها وجهة جذابة للعمال الأجانب. وفي عام 2023، أعلنت الحكومة الكندية عن عدد من البرامج الجديدة التي تسهل على العمال الأجانب الحصول على تصريح عمل في كندا.

وبخصوص المهن المطلوبة للعمل في كندا، يبحث هذا البلد عن المهن الفنية والمهنية: مثل المهندسين والأطباء والمعلمين. والمهن في مجال التكنولوجيا: مثل مطوري البرامج والبيانات وعلماء البيانات. والمهن في مجال الرعاية الصحية: مثل الممرضات والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين.

والمهن في مجال البناء: مثل المهندسين المعماريين والمقاولين والعمال اليدويين.

والمهن في مجال الضيافة: مثل الطهاة والكوفي شوب والنادلين وغيرها من المهن التي أصبحت كندا تغري اليد العاملة الأجنبية.

وقد ازداد عدد المهاجرين لهذا البلد في السنوات الأخيرة، بل أصبحت من البلدان التي طورت سياستها في الهجرة خصوصا الاطر المؤهلة .