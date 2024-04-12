“العلمي” يستحوذ على 57% من رأسمال الشركة العامة للأبناك

رباب نوي – هبة بريس

أفاد بلاغ لمجموعة ” سهام ” اليوم الجمعة، أنه رسميا تم إبرام صفقة تسمح باقتناء 57.67 في المائة من رأسمال الشركة العامة المغربية للأبناك بفروعها.

وعلى هامش هذه الصفقة، التي تمت أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، قال رئيس مجموعة « سهام »، مولاي حفيظ العلمي : » نحن سعداء بامتلاك هذه الحصة، وضمها إلى الأصول طويلة المدى لمجموعة سهام « ، مضيفا أن « مجموعة سهام تسير على النهج الذي رسمه الملك محمد السادس المتمثل، في عدد من الاستراتيجيات المتتالية التي تساهم في تعزيز الاستثمار في اقتصاد المملكة من طرف المستثمرين المغاربة ».

كما أكد المدير العام لمجموعة الشركة العامة، أن هذه الأخيرة، بنت على مدى عقود مؤسسة بنكية قوية في المغرب، تشتغل لخدمة أكثر من مليون زبون؛مردفا” نحن مقتنعون بأن جودة مشروع الامتلاك من مجموعة سهام ستفتح آفاق جديدة لتطوير أنشطته وستمكن من خلق قيمة مضافة للزبناء وللموارد البشرية للبنك “.

ومن جهتها، أكدت مجموعة الشركة العامة الفرنسية بدورها، عن إبرام عقد مع مجموعة سهام، يقضي بيع الشركة العامة المغربية للأبناك بما في ذلك الشركات التابعة لها.

هذا، وستتولى مجموعة سهام كافة الأنشطة التي تديرها هذه الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع موظفي هذه المؤسسات.

كما كشفت الشركة العامة الفرنسية، عن تنفيذ هذه الصفقة مع مجموعة « سهام » بسعر 745 مليون يورو، مضيفة أنه سيكون لها تأثير إيجابي يقدر بنحو 15 نقطة أساس على نسبة CET1 للمجموعة عند الانتهاء من الصفقة التي يمكن أن تتم بحلول نهاية عام 2024.