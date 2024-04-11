موجة حر ورياح قوية من الخميس إلى الاثنين
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الخميس إلى يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل موجة حر، بدرجات تتراوح ما بين 38 و42 درجة، من الخميس إلى الاثنين، بكل من السمارة وطانطان وطرفاية وأوسرد وواد الذهب وبوجدور والعيون.
وأضافت أنه سيتم تسجيل الظاهرة نفسها، بدرجات تتراوح ما بين 35 و39 درجة، يومي الخميس والجمعة، بكل من أكادير-إداوتنان وتارودانت وكلميم وإنزكان-آيت ملول وشتوكة-آيت باها وسيدي إفني والفقيه بن صالح وأسا-الزاك والصويرة وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية وأزيلال وبني ملال وتيزنيت وطاطا وسطات والحوز وشيشاوة.
كما يرتقب، حسب المصدر ذاته، تسجيل هبات رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم/س)، يومي الجمعة والسبت، بكل من فحص-أنجرة وتطوان وطنجة وأصيلة وشفشاون ومرتفعات العرائش.
تعليق واحد
اليس سبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ لا زال محير العلماء الم يبين القرآن الكريم كلام الله سبب كل ما يحدث ولاكن علماء الغرب لا يؤمنون بكلام الله فقالوا أنها كوارث طبيعيّة وكأن الله ليس موجود بعد أن بين لهم بالنظام الالهي الذي وضعه وسخره نعمة علينا ويحذرنا من أن يغير هذه النعم إلى عذاب كما يحدث الآن من فيضانات واعاصير وعواصف وحرايق وحرارة ونجد بأن العامل الاساسي لكل هؤلاء الكوارث بارتفاع الحرارة ولقد بين الإمام ناصر محمد اليماني من كلام الله بالسبب الحقيقي وهو اقتراب كوكب العذاب من الأرض من الجهه الجنوبيه وهو كوكب حراري كبير وسوف يأثر على الأرض حتى يجعل الشمس تطلع من المغرب ويهدم سد ذؤالقرنين ومن علاماته ينقص الأرض من اطرافها ويقضي على الشتاء والفصول الاربعه فيضاعف حرارتها علاوة على حرارة الشمس