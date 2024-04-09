طقس الثلاثاء.. جو حار بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس نسبي حار إلى حار بالجنوب الشرقي وداخل سوس والأقاليم الجنوبية.

ومن المحتمل كذلك تسجيل سحب منخفضة نسبيا كثيفة نوعا مصحوبة بكثل من الضباب خلال الصباح بغرب الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية، مع تناثر حبات من الغبار أو الرمال بكل من الجنوب الشرقي، والوسط وغرب الأقاليم الجنوبية للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 14 و20 درجة بسوس، والأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 09 و14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا ضئيلا بشرق المملكة وارتفاعا بالوسط وجنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين طنجة والرباط، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب حفيد وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.