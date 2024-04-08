كمين للدرك الملكي بأولاد التايمة ينهي نشاط أكبر مروج المخدرات بواد سوس

تمكنت مصالح الدرك بالمركز الترابي بأولاد التايمة، التابع لسرية تارودانت ، من إلقاء القبض على أحد أكبر مروجي المخدرات بالتقسيط الملقب ب ” بسيكا ” بمنطقة إسن بمحاذاة وادي سوس، والذي كان موضوع العديد من مذكرات البحث ، كما ورد اسمه في العديد من مساطر البحث المرجعية خصوصا بإقليم تارودانت .

وأفادت بعض المصادر، أنه تم إيقاف التاجر وهو من مواليد 1983 كما يعد من أبرز مروجي المخدرات، بعد عمليات بحث وترصد أسفرت عن إلقاء القبض عليه متلبسا بترويج سمومه لشباب المنطقة اليوم الاثنين 8 أبريل الجاري، وتم حجز كمية من ” الحشيش “تقدر بحوالي 5 كلغ.

هذا، وقد جرى إحالة الموقوف على تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه بإشراف من النيابة العامة المختصة.