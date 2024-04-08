اعتقال ” كوبل” بأكادير بحوزتهما كمية من المخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص وزوجته، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما بالمنطقة القروية “أمسكرود”، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية عن حجز 147 كيلوغراما من مخدر الشيرا و190 غراما من مخدر الكوكايين وشحنة من مخدر القنب الهندي، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.