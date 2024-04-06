مستثمر يهودي يلتجأ إلى منظمة حقوقية ويقدم شكاية إلى ” الداكي”

2024-04-06 / 22:01
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قام المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بوضع شكاية و طلب فتح تحقيق لدى رئيس النيابة العامة بشأن قضية مستثمر يهودي تعرض للنصب و الاحتيال من طرف عصابة إجرامية لديها شبكات معقدة في مجموعة من الإدارات و المؤسسات ، و ذلك في عمل شبيه بقصص الافلام الأمريكية .

و حسب ذات الشكاية فإن المستثمر اليهودي وجد نفسه خارج اسوار الفندق الذي يملكه في تطوان ، و الذي قام بإقتنائه بمبلغ 8.5 مليون درهم و قام بإصلاحه و تجهيزه بمبلغ يفوق 11.5 مليون درهم ، قبل أن يقوم بكراءه لشركة ، و التي لم تفي باداء مستحقات الكراء المقدرة في حوالي 120 الف درهم شهريا ، و بعد تحصله على حكم بالافراغ ، قام المكتري بالتآمر مع صاحب الفندق السابق للتحصل على على عقد تسيير جديد بوثائق قديمة ، و ذلك بإستعمال أوراق مزورة اثبت الخبرات المنجزة ذلك ، إلا أن الشكايات التي تقدم بها المستثمر اليهودي لم ترى طريقها للنور و ذلك بعدما اقدمت العصابة على إستعمال تلك العلاقات ، و التي اوضحت مصادر المرصد انها علاقات قرابة عائلية مع مسؤولين نافذين.

و أضافت الشكاية بان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ ينبه الى ضرورة العناية بالإستثمار على إعتباره قاطرة للتنمية ، و تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمستثمرين و العناية بهم و الأخد بيدهم في تنفيذ مشاريعهم ، و تبعا لذلك طالب المرصد بفتح تحقيق حول مجمل الوقائع موضوع التظلم و انصافا للمشتكي و اتخاد المتعين.

2024-04-06 / 22:01
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