طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شمال المنطقة الشرقية، وداخل سوس، وأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالواجهة المتوسطية، والسواحل الوسطى والسهول الشمالية، مع احتمال نزول قطرات مطرية خلال الليل بالسهول الشمالية والأطلس الكبير، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية مع تناثر حبات من الغبار أو الرمال بكل من الأطلس، والمنطقة الشرقية، والجنوب، والجنوب الشرقي وبالسهول الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بالأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و 26 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى محليا قوي الهيجان شمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب طانطان.