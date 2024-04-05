أكادير : مق..تل شخصين في حادث سير

2024-04-05 / 22:07
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تم ايداع جثتي شخصين في الثلاثينات من عمرهما ، مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني ، بعدما لقو حتفهما في حادث اصطدام بين دراجتين ناريتين، وذلك على مستوى الطريق الوطنية بين حيَّيْ تيليلا وتاسيلا بمدينة أكادير.

وأفاد شهود عيان ،بأن الحادث نجم عن السرعة وعدم الانتباه لإشارات المرور وحق الأسبقية ، مما جعل الاصطدام يكون قويا بين الدراجتين الناريتين، مما تسبب في مصرع سائقيهما على الفور، في مشهد وصف بـ”الصادم والمأساوي”.

عجل الحادث الذي وقع مساء امس الخميس ، بحضور عناصر الأمن الوطني، التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

2024-04-05 / 22:07
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