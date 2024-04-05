التقلبات المناخية تدفع المغرب لاستيراد 5 ملايين طن من القمح

هبة بريس ـ الدار البيضاء

رغم الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على مختلف ربوع المملكة، غير أن التوقعات تشير لكون المحصول الزراعي لهذا العام سيكون ضعيفا خاصة أن أغلب الأراضي الفلاحية تضررت من شح التساقطات خلال فصل الخريف و بداية فصل الشتاء.

و في هذا الصدد، أوضح مهنيو القمح و الحبوب و القطاني بأن حاجيات المملكة للاستيراد تضاعفت بسبب التقلبات المناخية التي شهدتها بلادنا في السنوات الماضية.

و شددت معطيات مهنية على أن المملكة بحاجة لاستيراد ما لا يقل عن خمسة ملايين طن من القمح اللين خلال الموسم المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليوز، وسط توقعات بمحصول هزيل بسبب الجفاف.

يأتي هذا الأمر في ظل توقعات رسمية بأن ينخفض محصول الحبوب في البلاد من القمح اللين والقمح الصلب والشعير إلى 2.5 مليون طن هذا الموسم، مقابل 5.5 مليون طن الموسم الماضي.