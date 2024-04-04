شركة SDX البريطانية تشرع في حفر بئر غاز بحوض الغرب ضواحي القنيطرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في تطور جديد، أكدت شركة بريطانية متخصصة في التنقيب و استخراج الغاز الطبيعي عن الشروع في حفر بئر غازي يتوفر على إمكانيات غازية هائلة بمنطقة الغرب.

و في هذا الصدد، شرعت شركة الطاقة البريطانية SDX Energy، في عمليات حفر بئر “بني مالك 2 (BMK-2)” في حوض الغرب، بهدف الوصول إلى احتياطيات الغاز، حيث تخطط الشركة لبلوغ عمق يصل إلى 1470 مترا.

و أوضحت SDX Energy، في بلاغ لها، إن البئر الجديد يقع على بعد حوالي 1.5 كيلومتر من البئر الاستكشافي BMK-1 بالغرب ضواحي القنيطرة، ومن المقرر أن يستفيد البئر الجديد من ثلاثة خزانات مكدسة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزلزالية ثلاثية الأبعاد المتقدمة للاستهداف الدقيق.