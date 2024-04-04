الفنانة ماريا نديم تعلن عن حملها بمولودها الأول

2024-04-04 / 10:14
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خولة الوادي – هبة بريس

أعلنت الفنانة ماريا نديم، عن حملها بمولودها الأول.

ونشرت ماريا نديم صورة لها ببطن بارزة، على حسابها الرسمي بموقع “انستغرام”، مرفوقة بتعليق جاء فيه: “إنه أمر لا يصدق أن أشهد مدى تغير جسدي وعقلي، ماذا يحدث؟ كل شيء يتغير بسرعة”

وأضافت “سيدفعك الحمل حرفيًا إلى تغيير نفسك تمامًا جسديًا وعقليًا وروحيًا، أنا مندهشة، ولكن الأهم من ذلك ممتنة لكل ذلك”.

2024-04-04 / 10:14
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‫7 تعليقات

  6. شعور بالأموة شعور داخلي سبحان الله جعله الله داخل كل أم نتمنى أن تشعر به ماريا نديم.

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  7. نرفع أسمى معاني التبريكات بهذه المناسبة للتعبير عن مشاركتنا الفرحة معك بحملك ربي يكمل بخير مسبقا.

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