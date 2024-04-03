خلل في “واتساب” في جميع أنحاء العالم

2024-04-03 / 22:49
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عرفت خدمة التراسل “واتساب” توقفا مفاجئا حول العالم، مساء اليوم الأربعاء 03 أبريل، حيث سجلت عدد من الملاحظات على وسائل التواصل الاجتماعي عن توقف الخدمة بالكامل.

ولم يتمكن مستعملو التطبيق خلال فترة التوقف من إرسال الرسائل أو استقبالها، قبل أن يعود التطبيق للعمل بشكل تدريجي مع تقطعات بسيطة.

وعلقت الشركة المطورة للتطبيق، عبر منصة “إكس”، بالقول “نحن نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشاكل في الوقت الحالي. نعمل على إعادة الأمور إلى سابقها للجميع بنسبة 100% في أسرع وقت ممكن”.

2024-04-03 / 22:49
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