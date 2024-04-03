مراكش : مشروب ” الرايب ” يتسبب في تسمم عناصر من الشرطة السياحية

تعرض عنصرين من الشرطة السياحية بمراكش ، لتسمم غذائي، نقلوا على إثره إلى المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.

وتشير المعطيات الواردة حول الموضوع إلى أن هذا التسمم كان بسبب تناول العناصر المذكورة مشروب “الرايب”، بعد اقتنائه من أحد الأحياء بمنطقة المنارة، بالمدينة الحمراء.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن المعنيين بالأمر شعروا بمغص معدي شديد أثناء مزاولتهم لمهامهم بمقر عملهم بجامع الفنا، وهو ما أثار شكوكهم حول “الرايب” المتناول، فيما جرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي محمد السادس لفحصهم وتمكينهم من العلاج.

واستنفرت هذه الواقعة السلطات المعنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع لكشف ملابساته والظروف المحيطة به، وتحديد هوية بائع هذا النوع من الألبان المشكوك في جودتها.

وموازاة مع ذلك، تم إخطار السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا”، مع تحرير محضر في الموضوع بالدائرة الخامسة بجامع الفنا، قصد ترتيب المسؤوليات.