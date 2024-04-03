ملامح الطابق الثالث تظهر بملعب الرباط و الأشغال على مدار ساعات اليوم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل أشغال تشييد ملعب مولاي عبد الله بالرباط بشكل سريع، حيث تعكف مختلف الشركات التي نالت صفقة بناء هذا الصرح الكروي الحديث على العمل ليلا نهارا ليكون الملعب جاهزا في موعده المحدد شهر مارس 2025.

و بدأت معالم الطابق الثالث في الظهور، حيث تم الانتهاء من الطابق الأول بشكل كامل، فيما الطابق الثاني انتهت أشغاله جزئيا، و موازاة مع ذلك تم الشروع في تشييد الطابق الثالث.

و رغم أن تصميم الملعب الرسمي لم يخرج للعلن لحدود الساعة، غير أنه يتوقع وفق مختصين في المجال أن يكون الملعب من أربعة طوابق ضخمة، و إذا ما استمرت الأشغال على ما هي عليه فسيكون الملعب جاهزا قبل مارس من السنة المقبلة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن ملعب الرباط سيتسع لأكثر من 69 ألف مشجع، و سيتوفر المركب على موقف سيارات شمالي بطابقين تحت أرضيين بسعة 3300 سيارة، إلى جانب موقف تحت أرضي جنوبي بسعة 1900 سيارة.