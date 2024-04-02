المغرب يدخل نادي الدول المُصنعة للطائرات بدون طيار

2024-04-02 / 14:39
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هبة بريس – الرباط

يدخل المغرب نادي الدول المصنعة للطائرات بدون طيار ، كأول بلد عربي في شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط مصنع لهذا النوع من الطائرات المتقدمة .

وكشفت شركة الأسلحة “بلوبيرد المتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الطائرات بدون طيار ، أنه قد تم إجراء أول اختبار ميداني لصنف من الطائرات بدون طيار( الإنتحارية ) والتي تم تجهيز القوات المسلحة الملكية المغربية مؤخرًا، وكانت العملية التجريبية “جد ناجحة”، وفق مقطع فيديو بثته عبر موقعها الإلكتروني.

وبحسب المصدر ذاته فقد شملت المهنة مهاجمة مركبة مدرعة من طراز Ratel IFV، ووصلت الطائرة بدون طيار إلى هدفها واصطدمت بالمركبة المدرعة، مما أدى إلى انفجارها.

ويتم إطلاق هذه الطائرة بدون طيار الجديدة التي تصنعها BlueBird من منصات صغيرة ، مع دفع كهربائي ومصممة خصيصًا للاستعمال لمرة واحدة. هدفها الرئيسي هو الخدمة في مهام الاستطلاع والقوات الهجومية ، والتي تدمج من أجلها سلسلة من الأنظمة المخصصة وأجهزة الاستشعار على متنها.

2024-04-02 / 14:39
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‫4 تعليقات

  3. كأول بلد عربي في شمال افريقيا وفي الشرق الاوسط مصنع لهذا النوع من الطائرات المتقدمة

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