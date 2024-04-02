المجمع الشريف للفوسفاط ينشئ فرع جديد لصحة النباتات و حلول الفلاحين

2024-04-02 / 14:46
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قرر المجمع الشريف للفوسفاط إنشاء فرع جديد تحت اسم “OCP Nutricrops”، و هو فرع سيتخصص في صحة النباتات و توفير الحلول للفلاحين.

و في هذا الصدد، أعلن OCP عن إحداث فرع جديد له لتقريب الفلاحين من الحلول التي تسمح لهم بتحسين مردودية و جودة إنتاجهم، من خلال حماية صحة التربة، والرفع من المردودية الفلاحية بطريقة مستدامة، ومكافحة التغيرات المناخية، إلى جانب حماية البيئة الطبيعية.

و سيقدم الفرع الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط تكوينات في تقنيات التدبير الدقيق للمغذيات التي تضمن حصول الزراعات على العناصر الغذائية الملائمة، بالكمية المناسبة في المكان والوقت المناسبين، مع تحسين التكاليف للفلاحين، حيث تم تصميم منتجات OCP Nutricrops لتمكين الفلاحين من حماية وتحسين صحة التربة مع الرفع من المردودية والمداخيل.

2024-04-02 / 14:46
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