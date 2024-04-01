زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالمغرب.

2024-04-01 / 23:51
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أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في منشور يحمل رقم 214/6553، عن تغييرات في أسعار بيع بعض ماركات التبغ المصنع، وذلك انطلاقا من فاتح أبريل 2024.

المنشور الموقع بتاربخ الجمعة 29 مارس 2024، جاء مرفوقا بقائمة الزيادات في أسعار البيع العمومي لبعض ماركات التبغ المصنع الأكثر استهلاكا من قبل المدخنين، وكذا أسعار بيع العلامات التجارية الجديدة المعتمدة للتبغ المصنع.

ووفق ذات القائمة فقد شملت الزيادة علب سجائر “كازا” و”فورتونا ميكس” و”فورتنوا ريد” و”فورتونا بلو” و “غولواز صن رايز”.

تأتي هذه الزيادات في أسعار السجائر بناء على قرار لوزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 28 مارس 2024.

وفيما يلي جدول الاثمنة الجديدة :

2024-04-01 / 23:51
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