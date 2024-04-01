تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 17 مليار درهم خلال شهر

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 17,70 مليار درهم متم فبراير 2024، مقابل 17,44 مليار درهم قبل سنة من ذلك.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر فبراير الماضي، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 1,5 في المائة (زائد 259 مليون درهم) منذ بداية السنة.

وأورد المصدر ذاته، أن فائض ميزان مبادلات الخدمات انخفض بنسبة 3,1 في المائة (ناقص 629 مليون درهم). ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 13 في المائة، والتي فاقت الصادرات (زائد 4,6 في المائة).

وفي ما يتعلق بإيرادات السفر، فقد بلغت 14,87 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 15,94 مليار درهم قبل سنة من ذلك، أي بانخفاض قدره 6,7 في المائة (ناقص 1,06 مليار درهم).

وفي المقابل، بلغت نفقات السفر 4,71 مليار درهم متم شهر فبراير 2024، مقابل 3,68 مليار درهم متم فبراير 2023 (زائد 28,1 في المائة). وبذلك بلغ فائض رصيد السفر 10,16 مليار درهم خلال الفترة ذاتها مقابل 12,25 مليار درهم قبل عام