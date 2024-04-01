تراجع العجز التجاري بنسبة 12,4 في المائة عند متم فبراير 2024

2024-04-01 / 17:23
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أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تراجع بنسبة 12,4 في المائة، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ليبلغ 41,75 مليار درهم.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التراجع يغطي انخفاض الواردات من السلع بنسبة 1,4 في المائة إلى 115,5 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 6,1 في المائة لتبلغ 73,75 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته أنه نتيجة لذلك، كسب معدل التغطية 4,5 نقطة ليصل إلى 63,9 في المائة متم شهر فبراير الماضي.

ويعود انكماش الواردات إلى تراجع المنتجات الخام بنسبة 13,7 في المائة إلى 4,93 مليار درهم، والمواد الطاقية بنسبة 11,6 في المائة إلى 18,59 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 4,3 في المائة إلى 14,57 مليار درهم، مقرونا بارتفاع المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 4,4 في المائة إلى 25,53 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة (بزائد 3,8 في المائة إلى 25 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز (بزائد 0,6 في المائة إلى 26,73 مليار درهم).

2024-04-01 / 17:23
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