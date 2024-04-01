مكتب الصرف: قطاع الطيران يواصل صعوده بمتم فبراير 2024

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 3,89 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 18,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بنسبة 29,1 في المائة إلى 2,6 مليار درهم، وكذا نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,8 في المائة إلى ما يناهز 1,27 مليون درهم.

وأظهرت النشرة أيضا ارتفاعا في صادرات السيارات بنسبة 12 في المائة إلى 24,27 مليار درهم، إثر الارتفاع المسجل في مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد ” (بزائد 24,2 في المائة)، و” التصنيع ” (بزائد 13,5 في المائة)، و”الأسلاك الكهربائية” (بزائد 9 في المائة).

ومن جهة أخرى، تجاوزت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ما يعادل 11,6 مليار درهم عند متم شهر فبراير الماضي، بارتفاع بنسبة 8,2 في المائة على أساس سنوي، لتتقدم بذلك على الأجهزة الإلكترونية والكهرباء (زائد 6,6 في المائة إلى 3,9 مليار درهم).

وبالمقابل، بلغت صادرات كل من “قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية”، و”النسيج والجلد”، و”المعادن الأخرى”، على التوالي، ما يعادل 17,26 مليار درهم (بناقص 0,7 في المائة)، و7,32 مليار درهم (بناقص 1,7 في المائة)، و690 مليون درهم (بناقص 20,3 في المائة).