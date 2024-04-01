جهة الشرق.. نسبة الملء تصل الى %26.92 على مستوى حوض ملوية

هبة بريس – وجدة

عرفت وضعية حقينات السدود الكبرى بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لملوية بعد التساقطات المطرية مؤخرا، تراجعا بخصوص نسبة الملء وصلت الى نسبة 26,92 في المائة.

وحسب بلاغ لوكالة الحوض المائي لملوية توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، فوضعية حقينات السدود الكبرى بمنطقة نفوذ الوكالة لغاية فاتح أبريل الجاري، تسجل نسبا متفاوتة على حسب توزيع كميات التساقطات المطرية، على الشكل التالي :

– سد تامالوت فالحجم العادي للحقينة هو 46,034 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 6,748 مليون متر مكعب بنسبة الملء %15؛

– سد الحسن الثاني فالحجم العادي للحقينة هو 353,691 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 49,098 مليون متر مكعب بنسبة الملء %14؛

– سد انجيل فالحجم العادي للحقينة هو 9,328 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 0,619 مليون متر مكعب بنسبة الملء %7؛

– سد على واد زا فالحجم العادي للحقينة هو 226,42 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 121,163مليون متر مكعب بنسبة الملء 54%؛

– سد محمد الخامس فالحجم العادي للحقينة هو 164,958 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل 36,866مليون متر مكعب بنسبة الملء %22؛

– سد مشرع حمادي فالحجم العادي للحقينة هو 4,675 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 2,249 مليون متر مكعب بنسبة الملء %48؛

وبهذا، وصل مجموع الحجم العادي للسدود الى 805,106 مليون متر مكعب، فيما وصل الحجم الحالي 216,743 مليون متر مكعب بنسبة الملء العام الى %26,92.