اختيار أكادير لاحتضان الأبواب المفتوحة للأمن الوطني لـ 2024

تستعد مدينة أكادير لاحتضان الأيام المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني منذ عام 2017.

و ستقام النسخة الخامسة من هذا اللقاء السنوي بأكادير بعد النسخ السابقة في الدار البيضاء (2017) ومراكش (2018) وطنجة (2019) وفاس (2023)، علما أن نسخ 2020 و2021 و2022 لم يتم تنظيمها بسبب جائحة كورونا.

وجذبت النسخة الماضية التي نظمت في فاس جمهورا قياسيا بلغ 1.15 مليون زائر.

وبحسب مصادر الجريدة فان الاستعدادات للنسخة الخامسة في أكادير قد انطلقت، وتم في هذا الصدد تكليف العقد الأول المتعلق بتطوير المنطقة 1 من الموقع الذي سيستضيف هذه النسخة إلى الشركة العامة لأشغال الطرق Société Générale des Travaux Routes (SGTR) مقابل أزيد من مليون درهم، بينما أسندت إدارة المشروع إلى شركة SDL أكادير سوس ماسة للتجهيزات.

هذا ورغم الاستعدادات فلم يتم تحديد موعد محدد بعد لتنظيم هذه الدورة الخامسة، إلا أن المؤشرات ترجح تنظيمه بعد 16 ماي مباشرة، ذكرى إنشاء المديرية العامة للأمن الوطني.