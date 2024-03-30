اختيار أكادير لاحتضان الأبواب المفتوحة للأمن الوطني لـ 2024

2024-03-30 / 20:55
0

تستعد مدينة أكادير لاحتضان الأيام المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني منذ عام 2017.

و ستقام النسخة الخامسة من هذا اللقاء السنوي بأكادير بعد النسخ السابقة في الدار البيضاء (2017) ومراكش (2018) وطنجة (2019) وفاس (2023)، علما أن نسخ 2020 و2021 و2022 لم يتم تنظيمها بسبب جائحة كورونا.

وجذبت النسخة الماضية التي نظمت في فاس جمهورا قياسيا بلغ 1.15 مليون زائر.

وبحسب مصادر الجريدة فان الاستعدادات للنسخة الخامسة في أكادير قد انطلقت، وتم في هذا الصدد تكليف العقد الأول المتعلق بتطوير المنطقة 1 من الموقع الذي سيستضيف هذه النسخة إلى الشركة العامة لأشغال الطرق Société Générale des Travaux Routes (SGTR) مقابل أزيد من مليون درهم، بينما أسندت إدارة المشروع إلى شركة SDL أكادير سوس ماسة للتجهيزات.

هذا ورغم الاستعدادات فلم يتم تحديد موعد محدد بعد لتنظيم هذه الدورة الخامسة، إلا أن المؤشرات ترجح تنظيمه بعد 16 ماي مباشرة، ذكرى إنشاء المديرية العامة للأمن الوطني.

2024-03-30 / 20:55
0

مقالات ذات صلة

تسقيف سن إجراء مباريات التعليم يخلق نقاش جديد بين…

2024-03-30 / 21:24

فرنسا تجرد مغربي مدان في قضايا إرهاب من جنسيته…

2024-03-30 / 20:18

العرائش ..جــ..ـمجمة وعــ..ـظام بشرية تستنفر السلطات

2024-03-30 / 18:43

دراسة: بروتينات “الدببة المائية” أداة جديدة محتملة لإبطاء شيخوخة…

2024-03-30 / 18:09

الاستفادة من السكن الاجتماعي ببلجيكا يورط مغاربة يمتلكون عقارات…

2024-03-30 / 17:35

الحكومة تكشف شروط الترخيص للأدوية المصنوعة من “القنب الهندي”

2024-03-30 / 17:10

بسبب العواصف..إلغاء جميع الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة

2024-03-30 / 16:57

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-03-30 / 15:25

حقينة سدود جهة الشمال تنتعش بنسبة ملء تجاوزت 50…

2024-03-30 / 13:33

هولندا …إطلاق سراح رهائن وطوق امني يحاصر شخص مسلح

2024-03-30 / 13:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى