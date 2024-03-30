بعد 6 أشهر .. الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تسلم تقريرها لرئيس الحكومة

رباب نوي – هبة بريس

تسلم عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم السبت، مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قصد رفعها لجلالة الملك محمد السادس

وترأس رئيس الحكومة مراسم التسليم، التي حضرها كل من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والحسن الداكي رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى عواطف حبار وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، وحمد سيف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

وعلى هامش هذا التسليم، صرح عزيز أخنوش بأنه تم استقبال الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، داخل الأجل المحدد لها في الرسالة التي وجهها له الملك محمد السادس.

كما أضاف المتحدث ذاته، أن الهيئة السالف ذكرها اشتغلت وفق مقاربة تشاركية واسعة تمثلت في الإستماع لمختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال المرأة والطفولة و حقوق الإنسان، إضافة إلى الاستماع إلى مختلف الأحزاب السياسية والنقابات وقطاعات وزارية، وقضاة، وباحثين.

جدير بالذكر، أن الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023، فتحت الباب أمام تدشين مسار مراجعة مدونة الأسرة، ‏الذي يعد ورشا إصلاحيا كبيرا في بلادنا، بقيادة الملك محمد السادس، حيث أشارت الرسالة الملكية إلى أهمية إعادة النظر في مدونة الأسرة، ‏التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، ‏وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.‏