توقيع اتفاقية استضافة المغرب للمؤتمر الدولي حول الصحة العامة بإفريقيا

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، اليوم الجمعة (29 مارس) بالرباط، بمعية المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والوفد المرافق له، مراسيم المصادقة والتوقيع على اتفاقية تعاون وتنسيق بين الحكومة المغربية والاتحاد الإفريقي/ المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تتعلق باستضافة المملكة المغربية للنسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة بإفريقيا.

وأفاد بلاغ لوزارة الصحة بأن هذا الحدث يأتي في إطار استعداد المملكة المغربية لاستضافة المؤتمر الدولي الرابع حول الصحة العامة بإفريقيا المقرر في شهر نونبر من السنة الجارية، حيث تم بالمناسبة تحديد اللجان العلمية والتقنية واللجنة التنظيمية واختصاصاتها، إضافة إلى تعيين المنسقين العامين لهذه التظاهرة.وأوضحت الوزارة أن المشاركة المغربية في المؤتمر الثالث للصحة العامة بإفريقيا، التي احتضنتها زامبيا في نونبر الماضي، برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، كانت قد توجت بالموافقة على احتضان المملكة للنسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا.ويأتي اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة العالمية، يوضح البلاغ، في إطار “التعاون الوثيق بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والاتحاد الإفريقي”.

وأضافت الوزارة أن “هذه المبادرة المشتركة، التي تمثل تجسيدا واضحا لالتزام المملكة الراسخ بالنهوض بالصحة العامة في إفريقيا، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وتأمين السيادة الصحية بالقارة الإفريقية، والتزاما من الجهات الفاعلة الرئيسية من أجل تعزيز الرعاية الصحية في إفريقيا، تعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة للتحديات الصحية في القارة”.

وسيجمع هذا المؤتمر ما بين 8 ألف و10 آلاف من المسؤولين وصناع القرار من مختلف بلدان القارة، وأزيد من 30 ألف مشارك عن بعد، إضافة إلى خبراء عالميين وعاملين وباحثين في الميدان الصحي، لمشاركة الممارسات الفضلى وتبادل المعارف وتشجيع التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمنظمات المهتمة بمجال الصحة العامة.كما سيشكل هذا الحدث، تقول الوزارة، منصة أساسية لتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الحالية في مجال الصحة العامة، وفرصة لمناقشة التحديات الصحية التي تواجه القارة الإفريقية، وكذا بحث سبل النهوض بالتعاون الدولي لمعالجتها، وتعزيز جهود الشراكة والتعاون العلمي والابتكار