مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 16 عسكريا في اشتباكات جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط وإصابة 16 من الضباط والجنود في اشتباكات جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الجيش، في بيان مقتضب، بمقتل الضابط ألون كودرياشوف من وحدة الكوماندوز البرية “أجوز” وإصابة 16 ضابطا وجنديا آخرين بجروح راوحت خطورتها بين “حرجة” و”متوسطة”.

وأوضح أن هؤلاء القتلى والجرحى سقطوا في اشتباكات جنوبي قطاع غزة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى التي أعلنها الجيش الإسرائيلي رسميا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 598 ضابطا وجنديا، بينهم 254 سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 من الشهر نفسه