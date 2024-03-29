تعليق الدراسة في عدة مدارس بجهة طنجة- تطوان -الحسيمة بسبب سوء الأحوال الجوية

هبة بريس – مكتب طنجة

أعلنت بعض المؤسسات التعليمية بجهة طنجة، تطوان، الحسيمة عن تعليق الدراسة اليوم الجمعة نظرا لسوء الأحوال الجوية ، وذلك عقب النشرة الإنذارية التي أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية أمس الخميس، من مستوى يقظة “أحمر”، والتي حذرت فيها من تساقطات مطرية قوية جدا.

وشمل قرار توقيف الدراسة بعض المؤسسات التعليمية الواقعة في المناطق الجبلية الأكثر عزلة بأقاليم الحسيمة وتطوان وشفشاون حيث أن هذا القرار جرى اتخاذه من طرف لجنة اليقظة بتنسيق بين مدراء المؤسسات وجمعيات أولياء التلاميذ والسلطات المحلية.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “أحمر”، أن تساقطات مطرية قوية جدا، محليا رعدية، مرتقبة بكل من أقاليم شفشاون، وتطوان، والعرائش، وطنجة – أصيلة، وذلك من الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة إلى منتصف الليل من يوم الأحد المقبل.

وأضافت الجهة الرسمية ذاتها أن تساقطات مطرية قوية جدا محليا رعدية (مستوى اليقظة: برتقالي) ستتراوح مقاييسها بين 40 و60 ملم مرتقبة، أيضا، بكل من أقاليم وزان والفحص-أنجرة، والمضيق – الفنيدق، والقنيطرة، وتاونات، وتازة ابتداء من الساعة 12:00 زوالا من يوم غد الجمعة إلى غاية منتصف الليل من يوم الأحد المقبل.

كما ستهم الظاهرة الجوية نفسها كلا من آسفي والصويرة (من 20 إلى 30 ملم) من الساعة 06:00 صباحا إلى غاية الساعة 12:00 زوالا من يوم غد الجمعة.

وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي” إلى أنه من المرتقب، كذلك، هبوب رياح قوية مع تطاير محلي للغبار تتراوح سرعتها ما بين 75 و95 كيلومترا في الساعة بكل من الجديدة، وسيدي بنور، والصويرة، وآسفي، وشيشاوة، والرباط، وسلا، والخميسات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وتمارة –الصخيرات؛ وذلك يوم غد الجمعة عند منتصف الليل إلى الساعة 12:00 زوالا.