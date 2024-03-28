أسعار الفوسفاط تتراجع عالميا و معاملات OCP تتقلص من 114 إلى 91 مليار درهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن المكتب الشريف للفوسفاط عن حصيلته المالية للسنة الماضية التي شهدت تراجعا في أسعار بيع الفوسفاط و مشتقاته في السوق العالمية.

و في هذا الصدد، أوضح مكتب OCP بأن رقم المعاملات الخاص بالسنة الماضية استقر في حدود 91,27 مليار درهم بعدما كان في السنة التي قبلها تجاوز 114,57 مليار درهم.

أما أرباح المجموعة، فقد انخفضت بدورها حيث سجل الربح الخام قبل استخلاص الضرائب ما مجموعه 29,39 مليار درهم علما أنها قد كانت سنة 2022 قد وصلت لرقم 50 مليار درهم.