إيقاف بائع متجول اعتدى بالسلاح الأبيض على باشا بإقليم الحاجب

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالحاجب يوم أمس الثلاثاء في حدود التاسعة ليلا بتراب عمالة إقليم مكناس وبالضبط بمنطقة الدخيسة ، بائعا متجولا ، بعد اعتدائه على باشا أكوراي بالسلاح الأبيض، ليجري اقتياده إلى مخفر الدرك الملكي بالحاجب ، لإخضاعه لإجراءات البحت والتحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الإعتداء.

وحسب مصادر “ هبة بريس ″، فإن الإعتداء الذي نفذه المعتدي، عن طريق طعنة وجهها إلى الباشا، ما أسفر عن إصابة الضحية بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى رأسه وعنقه ، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بمكناس .

وكانت السلطة المحلية تشن حملة تمشيطية واسعة بأكوراي لتحرير الملك العمومي، من الاحتلال الغير المرخص، بعد أن أضحت العديد من فضاءاته في حكم الأماكن المحتلة لمدة طويلة

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، ريثما يتم تقديمه غدا الخميس بالمنسوب إليه على أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقه.