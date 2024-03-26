إيقاف مهاجم المنتخب البرازيلي عامين بسبب المنشطات

أوقف مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي غابريال باربوزا، المعروف بـ”غابيغول”، لعامين بتهمة محاولة الاحتيال خلال اختبار للمنشطات، حسب ما قضت محكمة رياضية برازيلية الاثنين.

واتهم غابيغول (27 عاما) بتعقيد مهمة المسؤول المنوط به إجراء اختبار مفاجئ لكشف المنشطات في نيسان/أبريل الماضي في مقر النادي في ريو دي جانيرو.

وقالت المحكمة في بيان: “تم محاكمة اللاعب المذكور اليوم أمام المحكمة الرياضية لمكافحة المنشطات بكامل هيئتها، وقررت بالأغلبية وجود انتهاك لقاعدة الاحتيال المتعلقة بمكافحة المنشطات”.

وستدخل العقوبة، القابلة للاستئناف، حيّز التنفيذ في الثامن من /أبريل المقبل.

وخضع آنذاك زملاؤه للاختبار في الصباح، فيما تجاهل غابيغول طلبا للحضور، وحضر بعد وقت الغداء، بحسب الاتهام الموجه إليه. وعندما وصل أخيرًا لإجراء الاختبار، ورد أنه شعر بالانزعاج لأن أحد المسؤولين رافقه إلى الحمام.

كما انّه لم يحترم بروتوكول جمع العينات.