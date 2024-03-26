السفارة الفرنسية وtls contact تهين المغاربة

2024-03-26 / 11:34
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يعاني عدد من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرات “شنغن” من السفارة الفرنسية، عبر شركة “tls contact”.

وبعد رحلة البحث والحصول على موعد لتقديم ملفات الحصول على تأشيرات شنغن بمشقة الأنفس، تواجه طلبات المغاربة مصيرا مجهولا بعد وضعها لدى شركة tls contact.

ووفق شهادات عدد من المغاربة، فيضطر أصحاب الطلبات الانتظار من أسابيع الى أشهر دون التوصل بأي رد من الوكالة.

وأضاف المواطنون، أن بعد اقدامهم على سحب جوازات سفرهم لأسباب طارئة، وجدوا أنفسهم مجبرين على توقيع وثيقة تفيد إلغاء طلب التأشيرة، وحرمانهم من تكاليف وواجبات التأشيرة.

هذا ويذكر أن مدة انتظار الرد على طلبات التأشيرة، كانت لا تتجاوز ثلاث اسابيع قبل فترة كورونا، وحينما تضطر لسحب جواز السفر لأسباب عاجلة وطارئة، تبقى إمكانية إعادته للقنصلية دون إلغاء للطلب.

الى ذلك، و في غياب قانون يحمي المغاربة من هذه التجاوزات اللاقانونية، فسيظل المواطنوه يعانون من هذه الخروقات المهينة.

2024-03-26 / 11:34
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