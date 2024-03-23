حجز أزيد من 48 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، الجمعة ، من إجهاض محاولة تهريب أكثر من 48 كلغ من مخدر الشيرا.

وأوضح مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن الوطني في منطقة المغادرة بمعبر باب سبتة أخضعت سيارة خفيفة ،مسجلة بإسبانيا ، لتفتيش دقيق أسفر عن العثور على 48.6 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر نفسه بأن هذه الكمية من المخدرات كانت معدة على شكل صفائح ومدسوسة بعناية في أماكن متفرقة من السيارة كان يقودها شخص يحمل الجنسية الإسبانية .

وأشار المصدر إلى أنه تمت إحالة سائق السيارة على الشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما قامت الجمارك بحجز السيارة والمخدرات لفائدة البحث.